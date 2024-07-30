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04:30, 30 июля 2024Наука и техника

Apple впервые выпустит флагманы в Индии

MoneyControl: Apple впервые начнет собирать iPhone 16 Pro в Индии
Завод Foxconn в Индии

Завод Foxconn в Индии. Фото: Palani Kumar / Reuters

Корпорация Apple намерена запустить производство новых флагманских смартфонов за пределами Китая. Об этом сообщает издание MoneyControl.

По информации источников, в компании решили начать производство iPhone 16 Pro и 16 Pro Max на предприятиях в Индии. Это первый случай, когда в этой стране запустят выпуск флагманских устройств — ранее Apple производила в Индии только базовые смартфоны.

Контролем производста займется корпорация Foxconn. В ближайшее время на заводах начнется процесс внедрения нового продукта, а затем стартует массовое производство. В материале MoneyControl говорится, что таким образом Apple надеется диверсифицировать свою цепочку поставок и снизить зависимость от Китая.

Первые смартфоны Apple были собраны в Индии в 2017 году — тогда компания наладила выпуск оригинальных iPhone SE. С тех пор в регионе выпускали iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Во многом благодаря этому новые смартфоны были доступны для индийского покупателя в первый день продаж.

Ожидается, что в сентябре Apple анонсирует четыре новых смартфона. В линейку должны войти iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.

В апреле источники Bloomberg заявили, что руководитель корпорации Apple Тим Кук рассмотрит возможность переноса производства гаджетов в Индонезию. Открыть свое производство Кук также обещал властям Вьетнама.

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      Андрей Ставицкий
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