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19:59, 17 апреля 2024Наука и техника

Apple нашла новую страну для производства гаджетов

Bloomberg: Apple перенесет часть производства в Индонезию вместо Китая

Фото: Wang Yishu / Globallookpress.com

Руководитель американской корпорации Apple Тим Кук рассмотрит возможность переноса производства гаджетов в Индонезию. Об этом сообщает Bloomberg.

Об этом Кук заявил после разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо. Эту страну он посетил в рамках своего азиатского турне. «Мы говорили о желании президента видеть производство в стране, и мы это рассмотрим», — сообщил местным журналистам Кук. Глава Apple подчеркнул, что инвестиционные возможности Индонезии безграничны.

Согласно наблюдению журналистов Bloomberg, корпорация нашла себе новую страну для организации производства. Судя по всему, в ближайшие годы Apple перенесет в новый регион часть производства из Китая. Последнее время компания старается снизить свою зависимость от страны, в том числе из-за экономических разногласий между Пекином и Вашингтоном.

В материале говорится, что открыть свое производство Тим Кук также обещал руководителям Вьетнама. По мнению специалистов, Кук не только ищет способ диверсифицировать производство, он надеется увеличить присутствие Apple на рынке Юго-Восточной Азии, который имеет более 650 миллионов потребителей.

Ранее в Bloomberg заявили, что каждый 7-й произведенный iPhone в 2023 году был выпущен в Индии. Apple потратила на выпуск смартфонов 14 миллиардов долларов.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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