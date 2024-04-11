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14:09, 11 апреля 2024Наука и техника

Apple удвоила производство iPhone в Индии

Bloomberg: каждый 7 iPhone для Apple был произведен в Индии

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple добилась определенного успеха в снижении зависимости от китайского производства. Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам экспертов, в прошедшем финансовом году, который закончился в марте 2024-го, Apple частично перенесла производство смартфонов из Китая в Индию. В этой стране был собран каждый 7-й iPhone или 14 процентов от общего числа устройств.

По сравнению с предыдущим годом, Apple удвоила количество произведенных в Индии девайсов. За год партнеры корпорации выпустили смартфоны на сумму 14 миллиардов долларов. 67 процентов заказов пришлись на Foxconn Technology Group, 17 процентов — Pegatron Corp., оставшиеся приняла на себя Wistron Corp.

«Индия все чаще становится предпочтительной производственной базой для транснациональных корпораций, стремящихся снизить влияние от Китая», — прокомментировал ситуацию экономист Абхишек Гупта. По словам специалистов Bloomberg, многие иностранные компании переносят часть производства в Индию, так как местное правительство готово предоставить льготы в обмен на создание рабочих мест.

В ноябре авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple запустит полный цикл производства смартфонов в Индии. Так, iPhone 17 и 17 Plus будут полностью произведены в этой стране, а производство моделей iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, отличающееся высоким уровнем сложности, останется в Китае.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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