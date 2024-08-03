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08:13, 3 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ракеты ATACMS комплексом «Бук-М3»

Министерство обороны России показало работу зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Расчет ЗРК «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS.

В мае журнал «Национальная оборона» писал, что российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» способен сбивать любые имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины баллистические ракеты, в том числе ATACMS различных модификаций.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения авиабомбой позиций ВСУ в поселке Великая Новоселка в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

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      Марина Совина
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