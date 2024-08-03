Мощный пожар произошел под Винницей

Масштабный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры под Винницей

На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов произошел масштабный и мощный пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госслужбу по ЧС (ГСЧС) Украины.

«Винницкая область… возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. (…) К счастью, никто из работников предприятия и гражданское население не пострадали», — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара были привлечены 64 человека личного состава и 23 единицы техники. Помимо этого, для обеспечения бесперебойной подачи воды там задействовали два пожарных поезда.

Ранее стало известно, что на западе Киева в районе Борщаговки произошел масштабный пожар. Тогда в сети писали о возможном взрыве, однако ГСЧС опровергла информацию об этом.

Также появились данные о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что это была серия громких хлопков.