На западе Киева случился масштабный пожар

«Страна»: в Киеве случился пожар на Борщаговке

На западе Киева в районе Борщаговки случился масштабный пожар, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание отмечает, что в сети писали о случившемся в этом районе взрыве, но Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергает информацию, сообщая, что горит мусор.

Ранее взрывы произошли в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Одесской области в 13:53. Также сирены включились в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в результате ударов по Одессе были уничтожены две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ).