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13:29, 3 августа 2024Бывший СССР

На Украине признали существенную угрозу со стороны России

В Нацгвардии Украины признали существенную угрозу со стороны России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Нацгвардии Украины признали существенную угрозу со стороны России, которая занимает значительные территории благодаря авиаударам. Слова представителя воинского формирования Руслана Музычука приводит Reuters.

«Это существенная угроза... так как Покровский и Торецкий фронты принимают на себя большую долю ежедневных авиационных ударов, наносимых по украинским позициям», — заявил Музычук.

Российские войска стремительно продвигаются в восточной части Донецкой области, отмечает Reuters. Успехи вооруженных сил (ВС) связаны с управляемыми бомбами, заявил в беседе с агентством киевский эксперт по авиации Валерий Романенко. По его мнению, поставки истребителей F-16 для Украины вряд ли повлияют на ситуацию.

Ранее стало известно, что Украина изменила позицию по переговорам в ответ на успехи ВС России.

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      Мария Рюрикова
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