Conversation: успехи Российской армии изменили позицию Украины по переговорам

Украина изменила позицию по переговорам в ответ на успехи Вооруженных сил (ВС) России. Новые данные раскрыло издание Conversation.

«Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для восстановления границ 1991 года», — говорится в статье.

Сейчас преимущество находится на стороне президента России Владимира Путина, отметил источник. Кроме того, результаты выборов в США, вероятнее всего, также в лучшую сторону повлияют на ситуацию для Москвы.

Ранее, согласно опросу Киевского международного института социологии, почти 60 процентов украинцев выступили за переговоры с Россией.