«Страна.ua»: 57 процентов опрошенных украинцев выступили за переговоры с Россией

Большинство опрошенных украинцев выступили за начало переговоров с Россией. О результатах опроса сообщили Национальный демократический институт и Киевский международный институт социологии, передает издание «Страна.ua».

За начало переговоров выступили 57 процентов респондентов, против — 38. Динамика опросов показывает, что такой же уровень готовности к переговорам был в начале военных действий. Потом он пошел снижаться, а с весны 2023 — расти.

Ранее на Украине призвали скорее начать переговоры с Россией. Киевский политолог Вадим Карасев подчеркнул, что на данный момент страна потеряла порядка трети населения, а также пятую часть территории.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта. Он также назвал самым важным ожиданием от второго мирного саммита формирование предпосылок для прекращения боевых действий.