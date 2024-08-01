На Украине призвали скорее начать переговоры с Россией

Киевский политолог Карасев призвал скорее начать переговоры с Россией

Киевский политолог Вадим Карасев заявил, что правительству Украины следует как можно скорее приступить к мирным переговорам с Россией. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Politeka.

