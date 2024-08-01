Украинские власти призвали к скорейшему завершению конфликта

Глава офиса Зеленского Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта

Украинский конфликт нужно завершить как можно скорее. К этому призвал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью агентству Bloomberg.

«Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира», — сказал он.

Ермак также назвал самым важным ожиданием от второго мирного саммита формирование предпосылок для прекращения боевых действий. Глава офиса Зеленского отметил, что мероприятие может состояться в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке. Кроме того, по его мнению, во встрече должен принять участие Китай, так как эта страна «способна влиять на Россию».

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к возобновлению диалога о мире на основе международного права. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прозвучавшее на Украине заявление о готовности к переговорам с Москвой носит схоластический характер.