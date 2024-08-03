На заброшенном историческом форте у Кронштадта произошел пожар

Пожар произошел на Пятом Северном форте в Финском заливе недалеко от Кроштадта

Пожар произошел на заброшенном историческом форте в Финском заливе недалеко от Кронштадта, открытого горения уже не наблюдается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Кронштадтского района.

Речь идет о Пятом Северном форте, строительство которого началось в период Крымской войны в 1853-1854 годах. По данным Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, открытого горения там уже нет, идет задымление.

Ранее в Каменском районе Ростовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелись емкости с топливом. По словам главы района Владимира Савина, район атаковали шесть БПЛА, после чего на территории базы №7 произошло возгорание. Савин добавил, что пострадавших при атаке беспилотников нет.