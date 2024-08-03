Емкости с топливом загорелись под Ростовом после атаки БПЛА

В Каменском районе под Ростовом после атаки БПЛА загорелись емкости с топливом

В Каменском районе Ростовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелись емкости с топливом. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин в Telegram.

По его словам, район атаковали шесть БПЛА, после чего на территории базы №7 произошло возгорание. На данный момент под Ростовом «привлечено к ликвидации пожара и последствий более 90 человек и 33 единицы техники».

Савин добавил, что пострадавших при атаке беспилотников нет. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

В Минобороны отчитались, что за ночь сбито 75 беспилотников над семью российскими регионами и Азовским морем. 36 БПЛА самолетного типа были перехвачены над Ростовской областью.

При этом губернатору Василию Голубеву сообщали об атаке 55 БПЛА на регион. Он заявил, что были повреждены несколько складских объектов — объекты расположены в Каменском и Морозовском районах Ростовской области.