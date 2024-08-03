Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой пожаловался на проблему с жильем

Отец Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что их выселяют из съемного жилья

Евгений Тепляков, отец принятой в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой, пожаловался на сложную ситуацию с жильем. На своем YouTube-канале он рассказал, что их семью пытаются выселить из съемной квартиры.

По его словам, владелец квартиры выломал дверь, когда в доме находились беременная мать Алисы и дети. После этого супруга Теплякова вызвала полицейских, однако они не приехали. Как утверждает многодетный отец, собственник оказывает давление на правоохранительные органы.

«Представители полиции говорят, что силой выгонят нас из законно арендованного помещения, за которое мы платим 90 тысяч рублей в месяц», — заявил он. При этом причины такого поведения владельца квартиры Тепляков не уточнил.

В июле Евгений Тепляков рассказал, что семья ждет девятого ребенка.