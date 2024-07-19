Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой заявил об ожидании девятого ребенка

Отец принятой в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой: семья ждет девятого ребенка

Евгений Тепляков, отец принятой в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой, заявил, что семья ждет девятого ребенка. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Учимся с Алисой».

«Мы ждем девятого ребенка — и он родится, ну не знаю когда — может быть, через месяц», — рассказал мужчина.

Он также сообщил о волне хейта, которая якобы обрушивается на его семью со стороны общественных деятелей, и рассказал о людях, которые «играют в евгенику» и решают, кому можно рожать, а кому нет.

Алиса Теплякова поступила в МГУ в 2021 году в девятилетнем возрасте — она училась по контракту. Против ее обучения высказывались многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека.

Ее учеба сопровождалась скандалами: девочка не ходила на пары, а родители требовали для нее индивидуального плана обучения. Евгений Тепляков один раз напал на завкафедрой на глазах у дочери.

1 сентября 2022 года девочка не пришла в МГУ. Появилась информация, что Теплякова может быть зачислена в «Синергию», однако в вузе сообщили, что студентка не предоставила согласие на зачисление.