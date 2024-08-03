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16:41, 3 августа 2024Россия

Отец вундеркинда Тепляковой пожаловался на выселение из съемной квартиры

Отец вундеркинда Тепляковой пожаловался на выломавшего дверь владельца квартиры

Кадр: Редакция / YouTube

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений пожаловался, что его семью пытаются выселить из съемной квартиры. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам мужчины, владелец квартиры может когда угодно выломать дверь и выселить их. «Приехала полиция к собственнику, хотя вызывали ее мы, до нас она даже ни разу не доходила, и в вопрос попытался вмешаться аппарат уполномоченного по правам ребенка РФ», — сообщил он.

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Тепляков отметил, что владелец якобы выломал дверь, когда в квартире находились его беременная супруга и дети.

Ранее в июле Евгений Тепляков рассказал, что семья ждет девятого ребенка.

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      Фариза Бацазова
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