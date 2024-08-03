Отец вундеркинда Тепляковой пожаловался на выселение из съемной квартиры

Отец вундеркинда Тепляковой пожаловался на выломавшего дверь владельца квартиры

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений пожаловался, что его семью пытаются выселить из съемной квартиры. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам мужчины, владелец квартиры может когда угодно выломать дверь и выселить их. «Приехала полиция к собственнику, хотя вызывали ее мы, до нас она даже ни разу не доходила, и в вопрос попытался вмешаться аппарат уполномоченного по правам ребенка РФ», — сообщил он.

Тепляков отметил, что владелец якобы выломал дверь, когда в квартире находились его беременная супруга и дети.

Ранее в июле Евгений Тепляков рассказал, что семья ждет девятого ребенка.