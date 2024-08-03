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14:45, 3 августа 2024Силовые структуры

Петербурженку задержали за отсылающую к Корану надпись возле церкви

В Петербурге женщина написала отсылку к Корану рядом с церковью, ее задержали

Фото: Testus / Wikipedia

В Петербурге задержали женщину, написавшую отсылающую к Корану надпись возле церкви. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в Telegram.

Горожанка оставила возле церкви Святой блаженной Ксении Петербургской надпись «АЯТ 9:5». Вероятно, она имела в виду пятый аят суры Ат-Тауба (Покаяние). Согласно переводу текста Корана, выполненного Эльмиром Кулиевым, в нем говорится о расправе над «многобожниками».

В приводящихся тафсирах (толкованиях) на пятый аят суры Ат-Тауба не раскрывается, кто именно понимается под многобожниками. Возможно, под этот термин подпадают и христиане.

Нанесшую на стену надпись женщину арестовали. Ей оказалась 22-летняя безработная.

Ранее в Карачаево-Черкесии неизвестные срезали крест с православной часовни. Демонтированный крест обнаружила местная певица Яна Федосенкова. Она утверждает, что сотрудники МВД России не стали составлять протокол по факту случившегося.

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      Алан Босиков
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