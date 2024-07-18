В мусульманском регионе России срезали крест с православной часовни

В Карачаево-Черкесии неизвестные срезали крест с православной часовни

На Кавказе неизвестные срезали крест с православной часовни. Об этом сообщает «Регнум» и публикует фотографии с места событий.

Речь идет о Карачаево-Черкесии — республике с преимущественно мусульманским населением. На снимках видно металлический крест, лежащий на крыше здания. На другой фотографии изображено место крепления креста к крыше, похожее на ровный срез у основания.

Демонтированный крест обнаружила местная певица Яна Федосенкова. Она утверждает, что сотрудники МВД России не стали составлять протокол по факту случившегося. При этом крест на крыше часовни стоял еще в первых числах июля, отмечает собеседница издания.

«Это оскорбление чувств верующих, и власти не хотят никак реагировать и влиять на это», — заявила она.

Ранее блогер из Дагестана снял видео, на котором он топчет ногами крест. После раскрытия его личности мужчина записал извинение и заявил, что христиане «первые начали». Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев заявил, что россиянин должен понести ответственность за свой поступок в соответствии с законом.