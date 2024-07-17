Муфтий Северного Кавказа высказался о наказании растоптавшего крест блогера из Дагестана

Растоптавший православный крест блогер из Дагестана должен ответить по закону. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что мужчину нужно оперативно наказать согласно законодательству, «а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины». «Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано», — сказал Бердиев.
Ранее на действия блогера также отреагировали в Русской православной церкви (РПЦ). Ее представитель Вахтанг Кипшидзе назвал произошедшее оскорблением, которое требует проверки со стороны правоохранительных органов.
17 июля в сети появилось видео, на котором дагестанский стример топчет ногами православный крест. Позже блогер записал ролик с извинениями, однако заявил, что его якобы спровоцировали на этот поступок христиане. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал мужчину мерзавцем и трусом, а также сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и МВД.
Позже блогера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Также выяснилось, что в 2018 году этого же мужчину оштрафовали на 5000 рублей за кражу из мечети.