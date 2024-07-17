Муфтий Северного Кавказа высказался о наказании растоптавшего крест блогера из Дагестана

Муфтий Бердиев заявил, что растоптавшего крест блогера нужно наказать по закону

Растоптавший православный крест блогер из Дагестана должен ответить по закону. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что мужчину нужно оперативно наказать согласно законодательству, «а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины». «Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано», — сказал Бердиев.

Ранее на действия блогера также отреагировали в Русской православной церкви (РПЦ). Ее представитель Вахтанг Кипшидзе назвал произошедшее оскорблением, которое требует проверки со стороны правоохранительных органов.

17 июля в сети появилось видео, на котором дагестанский стример топчет ногами православный крест. Позже блогер записал ролик с извинениями, однако заявил, что его якобы спровоцировали на этот поступок христиане. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал мужчину мерзавцем и трусом, а также сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и МВД.

Позже блогера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Также выяснилось, что в 2018 году этого же мужчину оштрафовали на 5000 рублей за кражу из мечети.