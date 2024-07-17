В Госдуме потребовали найти растоптавшего православный крест дагестанского блогера

Хинштейн призвал жестко наказать растоптавшего крест блогера из Дагестана

Блогера из Дагестана, растоптавшего в прямом эфире православный крест, нужно найти и жестко наказать. К этому призвал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Ранее в сети появилось видео, на котором дагестанский стример оскверняет крест. Позже блогер записал ролик с извинениями, однако заявил, что его спровоцировали на этот поступок христиане.

Хинштейн назвал стримера мерзавцем и трусом. Он подчеркнул, что обратился в Генпрокуратуру и МВД. «Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», — написал парламентарий.

Он также попросил «заранее позаботиться о правильном размещении» мужчины в местах лишения свободы, напомнив о захвате заключенными СИЗО в Ростове-на-Дону в июне.

В мае в Ставропольском крае несколько парней сожгли Библию, снимая весь процесс на камеру. Они самостоятельно распространили видео в мессенджере, чем привлекли внимание к своему поступку. На записи видно, как молодые люди со смехом бросают в разожженный мангал для шашлыка Новый Завет. Все это сопровождается кривлянием и матом.