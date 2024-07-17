В РПЦ отреагировали на действия растоптавшего православный крест дагестанского блогера

Представитель РПЦ Кипшидзе: растоптавшего крест блогера необходимо проверить

Действия растоптавшего православный крест дагестанского блогера требуют проверки со стороны правоохранительных органов, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это, конечно, оскорбление. Оно требует проверки со стороны правоохранительных органов. Поскольку, на наш взгляд, такого рода действия являются заведомо преступными, нарушающими законодательство о защите чувств верующих», — отреагировал представитель РПЦ.

Ранее российский стример в прямом эфире плюнул на православный крест и растоптал его. Сообщается, что это уроженец Дагестана, живущий и работающий в Москве. Позже блогер записал видео с извинениями, попытавшись объяснить, что на такой поступок его спровоцировали. В Госдуме уже потребовали наказать стримера.

Управление Следственного комитета по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих по части 1 статьи 148 УК РФ. Блогера задержали. В ведомстве уточнили, что в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.