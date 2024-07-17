Дагестанский стример в прямом эфире растоптал православный крест. Он извинился, но в Госдуме требуют наказания

Депутат Хинштейн призвал МВД найти блогера, растоптавшего православный крест

Российский стример в прямом эфире плюнул на православный крест и растоптал его. Сообщается, что это уроженец Дагестана, живущий и работающий в Москве.

Позже блогер записал видео с извинениями, попытавшись объяснить, что на такой поступок его спровоцировали. В Госдуме уже потребовали наказать стримера.

Растаптывание креста блогер сопровождал грубыми словами про христиан

По данным Telegram-канала «Многонационал», стрим велся 12 июля на платформе Bigo Live. На попавших в сеть кадрах из стрима видно, как блогер наступает на оплеванный крест, топчет его и тащит ногой по полу. «Что это за [фигня]», — сопровождает он это своим комментарием.

Один зритель отреагировал на происходящее словами «вы позорите самих себя», на что блогер ответил грубыми словами про христиан, однако разобрать их трудно. Уточняется, что стрим в этот момент смотрели около 300 зрителей.

Позднее стали известны подробности о блогере, который вел стрим под ником Хавьер. Утверждается, что его зовут Хавиер Ярмагомедов, он уроженец Табасаранского района Дагестана 1995 года рождения. Предположительно, он живет в московском районе Митино и работает охранником.

«Представляться настоящим именем он тоже не привык: на страницах в соцсетях и даже в резюме для поиска работы он называет себя Алексеем Мейзовым. Среди его сообществ "ВКонтакте" нет ничего, кроме групп, посвященным интим-знакомствам в столице», — добавляет Readovka.

«Многонационал» также утверждает, что в 2016 году автор видео украл деньги в мечети (где именно это произошло, не уточняется), за что был осужден по статье 158 УК РФ. Каналу он якобы пояснил, что тогда по ошибке взял чужую борсетку и два дня искал ее хозяина, но его задержали.

Стример извинился и объяснил свои действия провокацией

Позднее блогер записал видео, где назвал скандальный стрим «путем самозащиты» и заявил, что его действия были спровоцированы «с их стороны», однако не пояснил, кто именно его якобы спровоцировал.

Да, я был неправ. Да, я приношу свои извинения. Но начали это они и провоцировали меня. Так как этот стрим уже идет полгода, я не мог уже остановиться и всем говорил, чтобы прекратили. И вот недавно я повелся на эту провокацию. О содеянном жалею, да, и приношу извинения тем, которых я задел, верующим стример

В Госдуме сообщили, что обратились в полицию и прокуратуру

На инцидент отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Назвав стримера мерзавцем и недоумком, он сообщил, что направляет обращение в Генпрокуратуру и МВД и просит правоохранительные органы немедленно начать поиски блогера.

«Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», — добавил Хинштейн, попросив заранее позаботиться о «правильном размещении этого субъекта в местах не столь отдаленных».

Блогера задержали и возбудили дело об оскорблении чувств верующих

Управление Следственного комитета РФ по Москве позднее сообщило о возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих по части 1 статьи 148 УК РФ.

Самого блогера задержали, «в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», уточнили в СК.

«По данным следствия, 12 июля 2024 года фигурант, находясь на территории города Москвы, растоптал христианский крест. При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которая транслировалась в прямом эфире на интернет-портале. Таким образом, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств», — объяснили возбуждение дела в СК.