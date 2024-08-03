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07:44, 3 августа 2024Россия

Освобожденный по обмену Пивоваров призвал Запад ослабить санкции против России

Андрей Пивоваров призвал Запад «протянуть руку» россиянам и ослабить санкции

Бывший глава «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ и запрещена) Андрей Пивоваров, освобожденный в рамках обмена заключенными, призвал Запад ослабить санкции против России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Германии.

Пивоваров попросил западные страны «протянуть руку» россиянам, предоставив им возможность увидеть мир и получить образование. Он отметил, что таким образом удастся развенчать «миф об осажденной крепости».

Ранее Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) также высказался об антироссийских санкциях. Он назвал их «несправедливыми и контрпродуктивными», подчеркнув, что ограничения должны быть направлены против властей России, а не граждан.

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      Марина Совина
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