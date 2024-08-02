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23:18, 2 августа 2024Россия

Кара-Мурза назвал несправедливыми санкции Запада против России

Кара-Мурза: санкции Запада против России несправедливы и контрпродуктивны

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), освобожденный в рамках обмена заключенными, назвал «несправедливыми и контрпродуктивными» санкции Запада в отношении России. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Германии.

По его словам, ограничения должны быть направлены против российских властей, а не граждан страны. «Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и [президент Владимир] Путин это не одно и то же», — подчеркнул Кара-Мурза.

Ранее политик прокомментировал свое освобождение. «Я был уверен, что буду в тюрьме до конца своих дней. Я не верю в то, что происходит», — признался Кара-Мурза.

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом западных стран. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович и политик Илья Яшин (включен Минюстом в реестр иноагентов).

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      Марина Совина
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