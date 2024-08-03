Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с паводками в КНДР

Президент России Владимир Путин направил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями паводков в КНДР. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Ранее южнокорейские СМИ заявили о многочисленных жертвах паводка из-за повышение уровня воды в реке Амноккан.

Путин передал слова поддержки жителям республики и выразил уверенность нормализации обстановки в пострадавших районах. «Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — заключил он.

Ранее Ким Чен Ын лично проинспектировал затопленные северокорейские поселки. Во время посещения одного из них он врезался в дерево.