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11:57, 3 августа 2024Бывший СССР

Рогов заявил о переходе под контроль России двух опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

Член ОП Рогов: ВС РФ взяли под контроль два опорных пункта в Запорожской области

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил член Общественной палаты (ОП), глава общественного движения региона «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

По словам общественника, российские войска продвинулись близ населенного пункта Малая Токмачка. Переход опорников под контроль России имеет значение в боях за город Орехов.

Рогов подчеркнул, что вести бои на этом направлении проблематично, так как местность была плотно заминирована ВСУ. «На этом направлении несколько слоев минных полей, которых сами вэсэушники толком не знают, потому что каждое новое подразделение минирует новым слоем». — подчеркнул член ОП.

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Ранее сообщалось, что за неделю с 27 июля по 2 августа в Донецкой народной республике были взяты под контроль пять населенных пунктов. Под контроль России перешли поселки Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское. В боях за перечисленные поселения участвовали военнослужащие группировки войск «Центр».

Также 2 августа стало известно о попадании в клещи части группировки ВСУ на покровском направлении.

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      Марк Леонов
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