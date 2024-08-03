Рок-группа Aerosmith объявила о завершении гастролей и отменила прощальный тур

Рок-группа Aerosmith объявила о завершении гастролей и отменила прощальный тур Peace Out. Соответствующее заявление музыканты сделали в соцсети X (бывший Twitter).

В рамках тура музыканты успели дать три выступления. После того, как фронтмен группы Стивен Тайлер повредил голосовые связки, оставшиеся концерты были перенесены на следующий год. Это решение, по словам Aerosmith, было «душераздирающее и сложное, но необходимое».

«Мы всегда хотели поразить вас своим выступлением. Как вы знаете, голос Стивена — инструмент, не похожий ни на один другой. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы восстановить голос», — подчеркнуто в заявлении группы в соцсети.

Aerosmith анонсировала прощальный тур в мае 2023 года. «После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений более чем для 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка!» — говорилось в сообщении.