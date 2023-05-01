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21:50, 1 мая 2023Культура

Aerosmith анонсировала прощальный тур

Американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур в сентябре этого года
Стив Тайлер

Стив Тайлер. Фото: Maxim Shemetov / РИА Новости

Американская рок-группа Aerosmith в своем Twitter-аккаунте анонсировала прощальный тур, который начнется в сентябре этого года.

«После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений более чем для 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка!» — говорится в сообщении.

Тур под названием Peace Out («Увидимся») начнется 2 сентября в Филадельфии, а завершится 26 января 2024 года в канадском Монреале. Специальный гость — группа Black Crowes.

В интервью агентству Associated Press гитарист группы Джо Перри заявил, что этот тур — «что-то вроде шанса отпраздновать пятидесятилетие» коллектива. Музыкант подчеркнул, что неизвестно, как долго еще все участники группы будут здоровы для подобного тура.

В конце 2022 года солиста рок-группы Aerosmith и отца актрисы Лив Тайлер Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней, однако вскоре он опроверг обвинение.

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Юлия Мискевич
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