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11:16, 3 августа 2024Силовые структуры

Российские полицейские нашли скрывшегося после ДТП с поездом водителя грузовика

МВД: в Прикамье обнаружили водителя грузовика, скрывшегося после ДТП с поездом

Кадр: Telegram-канал «СвЖД новости»

В Прикамье нашли водителя грузовика, скрывшегося после ДТП с поездом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, полицейские обнаружили мужчину по месту жительства. Он рассказал, что после происшествия почувствовал себя плохо и отошел в лес. Там его нашли грибники и привели домой.

Сотрудники МВД проверят обстоятельства произошедшего и достоверность слов водителя. Затем будет принято процессуальное решение.

2 августа пассажирский поезд УренгойМосква столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Среди пассажиров пострадавших нет.

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      Екатерина Кашурникова
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