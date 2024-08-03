Российские полицейские нашли скрывшегося после ДТП с поездом водителя грузовика

МВД: в Прикамье обнаружили водителя грузовика, скрывшегося после ДТП с поездом

В Прикамье нашли водителя грузовика, скрывшегося после ДТП с поездом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, полицейские обнаружили мужчину по месту жительства. Он рассказал, что после происшествия почувствовал себя плохо и отошел в лес. Там его нашли грибники и привели домой.

Сотрудники МВД проверят обстоятельства произошедшего и достоверность слов водителя. Затем будет принято процессуальное решение.

2 августа пассажирский поезд Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Среди пассажиров пострадавших нет.