Российский депутат — боец ММА нокаутировал автомобилиста

Красноярский депутат и боец ММА Ивашкин нокаутировал автомобилиста за грубость

Красноярский депутат от КПРФ и действующий боец ММА Владимир Ивашкин нокаутировал автомобилиста за грубость. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Mash.

На выложенных кадрах видно, как автомобиль, в котором ехал депутат горсовета Назарово, останавливается на круговой развязке и к нему подбегает другой автомобилист. Мужчины начинают ругаться, после чего Ивашкин наносит несколько ударов оппоненту и сбивает его с ног.

Сам Ивашкин заявил, что не бил потерпевшего, а дал ему «чапалах», то есть несильно шлепнул. «Я ему, чтобы в чувство привести, пощечину дал, он не останавливается — орет и орет, ну и все, и вот у нас драка произошла», — объяснил свое поведение боец ММА.

О начале проверки или возбуждении дела по факту случившегося не сообщается.

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