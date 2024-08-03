Среди членов экипажа рухнувшего в Турции вертолета Ми-8 были трое россиян

В Турции трое россиян пострадали при падении вертолета Ми-8

Трое членов экипажа рухнувшего в Турции пожарного вертолета Ми-8 были россиянами, им удалось спастись. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генеральное управление лесного хозяйства Турции. Воздушное судно упало в водохранилище в пятницу, 2 августа.

«Арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гекдере по неизвестной причине», — говорится в сообщении.

Всего в вертолете находились пятеро членов экипажа, из них трое были россиянами, они получили травмы.

Ранее в Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8. Причиной аварии названы электрические провода, которые помешали Ми-8 при заходе на посадку. На борту воздушного судна находились 16 человек.