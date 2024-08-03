Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:30, 3 августа 2024Бывший СССР

Украина отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом

Washington Post: Украина встревожена обменом заключенными между Россией и США

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Украина тревожно отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом. Об этом пишет The Washington Post.

«Информация о соглашении по заключенным — результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном — вызвала настороженность некоторых украинцев», — говорится в публикации.

Украинцы с паникой относятся к возможному сокращению поставок оружия и денег из-за рубежа, отмечает The Washington Post. В частности, после обмена заключенными мэр Киева Виталий Кличко с опасением отметил, что это может стать тенденцией.

Ранее между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. В списках фигурировали 24 человека, из которых восемь россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      В США задержали женщину по подозрению в угрозах Трампу

      Украина отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом

      Взрывы прогремели в Харькове

      Раскрыта реакция Украины на успехи Российской армии

      Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе

      На Западе рассказали о стремительном продвижении Российской армии на ключевом направлении

      В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция после обрушения дома

      МИД Германии высказался об обмене заключенными тремя словами

      Очевидец рассказал о бегущих из страны украинских дальнобойщиках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше