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15:42, 3 августа 2024Бывший СССР

Украину назвали страной неизвестных улиц и потерянных смыслов

Депутат Рады Бужанский: Украина — страна неизвестных улиц и потерянных смыслов

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Украина из-за переименований топонимов стала страной неизвестных улиц и потерянных смыслов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Он также рассказал о странном чувстве, когда «едешь по улице, знакомой всю жизнь, и не знаешь, как ее зовут».

«Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов, так долго кричали о единстве и начали рвать его у других, едва разглядев, словно светлячка в ночи», — отметил депутат.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что переименование исторических улиц Одессы обнуляет город. Он отметил, что, исходя из логики «деколонизаторов», город должен отказаться от всего того, что сделало его мировым брендом. По его словам, Одесский городской совет примет «все необходимые меры» для сохранения культурного и исторического облика города.

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      Семен Александров
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