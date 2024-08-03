В Чехии рассказали о нежелании некоторых стран продавать снаряды из-за Украины

iDNES: некоторые балканские страны не продают Чехии снаряды из-за Украины

Некоторые балканские страны не хотят продавать Чехии снаряды, поскольку после этого они отправятся на Украину. Об этом сообщает чешское издание iDNES.

«В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и оборонным компаниям боеприпасы, поскольку знают, что далее они проследуют на Украину», — говорится в статье.

Ранее министр обороны страны Яна Чернохова заявила, что Чехия запустит новую инициативу по закупке снарядов для Украины на 2025 год. По данным газеты Denik N, к инициативе в качестве непосредственных производителей боеприпасов и посредников подключатся оборонные компании Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol из Ompo Holding, Colt CZ Group SE и DSS.