Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 3 августа 2024Мир

В Чехии рассказали о нежелании некоторых стран продавать снаряды из-за Украины

iDNES: некоторые балканские страны не продают Чехии снаряды из-за Украины

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Некоторые балканские страны не хотят продавать Чехии снаряды, поскольку после этого они отправятся на Украину. Об этом сообщает чешское издание iDNES.

«В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и оборонным компаниям боеприпасы, поскольку знают, что далее они проследуют на Украину», — говорится в статье.

Ранее министр обороны страны Яна Чернохова заявила, что Чехия запустит новую инициативу по закупке снарядов для Украины на 2025 год. По данным газеты Denik N, к инициативе в качестве непосредственных производителей боеприпасов и посредников подключатся оборонные компании Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol из Ompo Holding, Colt CZ Group SE и DSS.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Москва и Запад способны на переговоры». Почему обмен заключенными между Россией и США вызвал тревогу на Украине?

      В КСИР пообещали суровое наказание в ответ на убийство Исмаила Хании

      Власти Львовской области раскритиковали Одессу из-за переименований улиц

      Названы особенности попадания России в тройку экономик с наименьшим госдолгом на жителя

      В США спрогнозировали полный крах ВСУ

      Названа потраченная на Олимпиаду в Париже сумма

      В Британии заявили об использовании инженерами подлодок российского ПО

      Провалившие гендерный тест боксерши успешно выступают на Олимпиаде. Кто они — трансгендеры или женщины с особенностями?

      В Чехии рассказали о нежелании некоторых стран продавать снаряды из-за Украины

      Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае резко выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше