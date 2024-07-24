Чехия запустит еще одну инициативу по закупке снарядов для Украины

Denik N: Чехия объявила о новой инициативе по снарядам для Украины на 2025 год

Чехия в 2025 году запустит новую инициативу по закупке снарядов для Украины на 2025 год. Об этом в интервью газете Denik N сообщила чешский министр обороны Яна Чернохова.

«Это естественное продолжение механизма, который уже работает. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты», — сказала глава Минобороны.

Denik N уточняет, что к инициативе в качестве непосредственных производителей боеприпасов и посредников выступят оборонные компании Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol из Ompo Holding, Colt CZ Group SE и DSS. Чешское правительство берет на себя функции координатора в передаче боеприпасов Украине, отмечает издание.

Ранее Украина получила от Чехии первые 50 тысяч снарядов. Чешский президент Петр Павел пообещал, что в августе Киев получит такое же количество снарядов, а с сентября по конец года украинская армия будет иметь в распоряжении от 80 до 100 тысяч боеприпасов ежемесячно.