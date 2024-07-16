В Киеве сообщили о получении 50 тысяч снарядов от Чехии

Шмыгаль: Украина получила от Чехии 50 тысяч снарядов, часть из них уже на фронте

Украина получила от Чехии первые 50 тысяч снарядов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает «РБК-Украина».

«Инициатива уже действует — первые 50 тысяч снарядов уже на Украине. Часть из них уже на линии фронта», — отметил Шмыгаль.

Украинский премьер также выразил надежду на совместное производство боеприпасов Киевом и Прагой в будущем.

В феврале текущего года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла способ приобретения 800 тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, была обнаружена возможность закупить для украинской армии у третьих стран полмиллиона артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, а также 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра.

13 июля стало известно, что до конца месяца Киеву будут переданы 50 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы. Петр Павел отметил, что в августе ВСУ получат такое же количество снарядов.