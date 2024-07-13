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03:03, 13 июля 2024Мир

Чехия раскрыла детали поставок боеприпасов Украине

Президент Чехии Павел: Украина в июле и августе получит по 50 тысяч боеприпасов

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Украине передадут в июле 50 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в августе Киев получит такое же количество снарядов, а с сентября по конец года на Украину будут отправлять от 80 до 100 тысяч боеприпасов ежемесячно.

Согласно инициативе, предложенной Петром Павлом, чешская сторона будет выступать в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку снарядов, которые затем будут отправлены Киеву. К ней присоединилось около 20 стран, включая Канаду, Германию, Нидерланды и Польшу. Всего планируется поставить Киеву около 500 тысяч снарядов.

В конце июня стало известно о прибытии первой партии боеприпасов на Украину.

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      Марина Совина
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