Премьер Фиала: партия снарядов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину

Первая партия снарядов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в социальной сети X.

«Первая партия боеприпасов в рамках нашей инициативы прибыла на Украину некоторое время назад. Мы делаем все, что от нас требуется», — заверил он.

Инициативу по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределами Европейского союза (ЕС) выдвинула Прага. К ней присоединилось около 20 стран, включая Канаду, Германию, Нидерланды и Польшу. Всего планируется поставить Киеву около 500 тысяч снарядов.

Ранее министр по европейским делам в правительстве Чехии Мартин Дворжак заявил об успехе инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ.