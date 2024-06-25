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12:57, 25 июня 2024Мир

Первая партия снарядов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину

Премьер Фиала: партия снарядов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину

Фото: Alina Smutko / Reuters

Первая партия снарядов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в социальной сети X.

«Первая партия боеприпасов в рамках нашей инициативы прибыла на Украину некоторое время назад. Мы делаем все, что от нас требуется», — заверил он.

Инициативу по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределами Европейского союза (ЕС) выдвинула Прага. К ней присоединилось около 20 стран, включая Канаду, Германию, Нидерланды и Польшу. Всего планируется поставить Киеву около 500 тысяч снарядов.

Ранее министр по европейским делам в правительстве Чехии Мартин Дворжак заявил об успехе инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ.

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      Дарья Балацкая
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