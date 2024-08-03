В городе на Украине демонтировали доску в честь борцов с фашизмом

В Харькове демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом

В Харькове демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

Доска была установлена уже после распада СССР — в 2005-м году в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войны.

Местные жители в соцсетях заявили, что таблицу убрали именно из-за упоминания Великой Отечественной войны. Сейчас на Украине эти события преподносят как эпизод Второй мировой войны.

Ранее в России объявили в розыск главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. В отношении него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.