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19:29, 3 августа 2024Бывший СССР

В городе на Украине демонтировали доску в честь борцов с фашизмом

В Харькове демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Харькове демонтировали мемориальную доску в честь борцов с фашизмом. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

Доска была установлена уже после распада СССР — в 2005-м году в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войны.

Местные жители в соцсетях заявили, что таблицу убрали именно из-за упоминания Великой Отечественной войны. Сейчас на Украине эти события преподносят как эпизод Второй мировой войны.

Ранее в России объявили в розыск главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. В отношении него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

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      Алан Босиков
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