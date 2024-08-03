В Херсонской области из-за обстрела ВСУ без света остались 4 тысячи человек

Сальдо: из-за обстрела ВСУ без света остались 4 тысячи человек в Таврийске

Из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре тысячи человек остались без света в Таврийске Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Из-за обстрела со стороны киевских террористов в Таврийске произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались 4 тысячи абонентов Херсоноблэнерго», — сообщил глава региона.

В результате обстрела была повреждена трансформаторная подстанция, которую целенаправленно атаковали два дня. Кроме того, обстрелу подвергся жилой многоэтажный дом, пострадавших нет.

Ранее ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Алешкинском и Каховском муниципальных округах и Новокаховском городском округе Херсонской области. По словам Сальдо, были ранены 68-летняя женщина в селе Казачьи Лагеря и 75-летний мужчина в селе Правые Саги.