В Крыму начальника бюро судмедэкспертизы арестовали по делу о коррупции

В Севастополе главу бюро судмедэкспертизы арестовали по делу о получении взятки

В Севастополе начальника бюро судмедэкспертизы арестовали по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главка Следственного комитета по Крыму и Севастополю в Telegram.

Фигуранта подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Мужчина отправлен под стражу, срок действия меры пресечения не указан. Кроме того, заведующего одним из отделов бюро отстранили от должности. Его также подозревают в получении взятки.

Ранее в Москве суд арестовал сенатора Дмитрия Савельева. Законодателя задержали 2 августа на выходе из здания Совфеда. Перед этим коллеги по верхней палате лишили Савельева иммунитета.