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13:55, 3 августа 2024Силовые структуры

В Крыму задержали подозреваемых в жестоком избиении российского чемпиона по боксу

В Крыму возбудили дело после избиения боксера Двали и задержали подозреваемых

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

После жестокого избиения в Крыму чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК) по Крыму.

По сообщению следователей, после избиения боксера Двали были задержаны двое подозреваемых.

«Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю (...) Владимир Терентьев поручил (...) выйти с ходатайством (...) о передаче уголовного дела, возбужденного органами дознания по статье 213 УК РФ, в органы СК с целью всестороннего расследования, дачи оценки действиям двух задержанных местных жителей и иным участникам конфликта», — говорится в заявлении регионального управления Следственного комитета.

Известно, что Дмитрий Двали и его спутники попытались вступиться за избиваемого толпой мужчин подростка, но сами подверглись нападению. В итоге Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Врачи пытаются сохранить спортсмену глаз как орган, но видеть им боксер больше не сможет. Сам боксер сообщил, что из-за травмы его спортивная карьера закончена.

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