В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция после обрушения дома

МЧС: поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

В Нижнем Тагиле Свердловской области завершилась поисково-спасательная операция после обрушения многоквартирного дома. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Работы велись круглосуточно более двух суток. Сотрудники ведомства вытащили из-под завалов 15 человек, в том числе 7 детей. При этом еще 10 человек, 5 из которых дети, спасти не удалось.

«В пункте временного размещения — 21 человек, в том числе 4 ребенка, — говорится в сообщении. — Еще 171 человек, из них 31 ребенок, находятся у родственников».

На месте инцидента работали свыше 550 специалистов и 74 единицы техники. В поисках людей были задействованы 9 кинологических расчетов. В общей сложности вывезено почти 2,5 тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора.

Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. В результате случившегося разрушились два подъезда и по меньшей мере 25 квартир.