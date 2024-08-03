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14:41, 3 августа 2024Россия

В России ребенок обварился в кипятке

Под Оренбургом ребенок упал в ведро с кипятком и оказался в больнице

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Оренбургской области ребенок обварился в кипятке. Об этом сообщает издание Orenday.

Когда мальчик находился дома, он споткнулся. Падая, он случайно опустил руку в ведро с кипятком.

После случившегося мать доставила ребенка в больницу, а медики, в свою очередь, проинформировали об этом полицейских. Мальчику диагностировали ожоги различной степени.

Ранее жительница Астрахани провалилась в яму с кипятком. Позже яму, в которую попала женщина, сняли на видео. Ей оказался котлован диаметром в несколько метров, на дне которого видно мутную лужу и изъеденные ржавчиной трубы.

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      Алан Босиков
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