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13:16, 30 мая 2024Экономика

Покалечившая россиянку яма с кипятком попала на видео

В Астрахани показали на видео яму с кипятком, в которую провалилась женщина

В Астрахани показали яму с кипятком, в которую накануне провалилась переходившая дорогу женщина. Видео с покалечившим россиянку котлованом опубликовало региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

На кадрах видно огромную яму с кипятком на дне. Место происшествия огородили лентами и дорожными барьерами. Специалисты проводят замеры и выясняют обстоятельства коммунальной аварии.

29 мая стало известно, что жительница Астрахани упала в яму с кипятком, когда переходила проезжую часть на улице Савушкина в Ленинском районе города. 44-летнюю россиянку госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшей 80 процентов ожогов тела, она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее жительница Челябинской области провалилась в котлован, вырытый коммунальщиками, и сломала позвоночник. Рабочие не огородили котлован лентой и забором, они также не установили сигнального освещения или спецзнаков по периметру ямы.

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      Нина Ташевская
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