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21:07, 3 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили об успехе Путина

Экс-разведчик Шаффер: Путин преодолел все антироссийские санкции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин преодолел все антироссийские санкции. Об успехе главы государства заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они достаточно хорошо справились с санкциями. Это успех: Путин преодолел все санкции», — подчеркнул Шаффер.

По его словам, от антироссийских санкций пострадала в первую очередь Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем.

Ранее в рамках 14 пакета санкций, введенных Европейским союзом против России, был запрещен транзит российского СПГ через европейские порты. Государства ЕС смогут закупать топливо, однако его реэкспорт запрещен. До этого момента российский «Новатэк» отправлял СПГ с проекта «Ямал СПГ» в порты Европы, где топливо перегружали на обычные газовозы, и доставляли его на азиатские рынки. Это позволяло активнее транспортировать сжиженный газ из арктического порта.

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      Евгений Силаев
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