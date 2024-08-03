Вернувшийся по обмену россиянин рассказал об условиях в американской тюрьме

Селезнев заявил, что его сажали в карцер и чуть не убили в американской тюрьме

Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал об условиях в американской тюрьме. Историей он поделился в эфире «Первого канала».

Селезнев вспоминает, что с ним очень плохо обращались в тюрьмах США. За 10 лет он сменил несколько таких учреждений. Его сажали в карцер, а также пару раз чуть не лишили жизни. Россиянин должен был отмечаться каждые два часа, поэтому его будили и включали свет круглые сутки.

«Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере», — признается Селезнев.

Ранее между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. В списках фигурировали 24 человека, из которых восемь россиян.