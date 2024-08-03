Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 3 августа 2024Россия

Вернувшийся по обмену россиянин рассказал об условиях в американской тюрьме

Селезнев заявил, что его сажали в карцер и чуть не убили в американской тюрьме

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал об условиях в американской тюрьме. Историей он поделился в эфире «Первого канала».

Селезнев вспоминает, что с ним очень плохо обращались в тюрьмах США. За 10 лет он сменил несколько таких учреждений. Его сажали в карцер, а также пару раз чуть не лишили жизни. Россиянин должен был отмечаться каждые два часа, поэтому его будили и включали свет круглые сутки.

«Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере», — признается Селезнев.

Ранее между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. В списках фигурировали 24 человека, из которых восемь россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      В московском аэропорту пассажир прошел в другой самолет прямо по летному полю

      Рогов заявил о переходе под контроль России двух опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

      Опубликовано фото Дурова с детьми от Ирины Болгар

      Стало известно о способности песчаных блох залезать под кожу туристов на Мальдивах

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Канадского теннисиста с русскими корнями выгнали с корта на турнире в США

      Украинский дрон повредил линию электропередачи в российском населенном пункте

      Элитный рехаб с десятками заложников под Москвой попал на видео

      Время ожидания в очереди перед Крымским мостом превысило три часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше