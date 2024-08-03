Задержаны двое сотрудников Центробанка России

Двух сотрудников Центробанка России задержали за махинации с ветхими купюрами

Двух сотрудников Центрального банка России задержали за махинации с ветхими купюрами. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По данным канала, речь идет о 36-летнем и 49-летнем инженерах одного из отделов Южного главного управления Центробанка РФ. Они в сговоре с другими лицами похитили почти 2000 пятитысячных купюр, которые должны были уничтожить специальной счетно-сортировальной машиной со шредером. Пропажу денег обнаружили в июле.

Отмечается, что во время обысков у задержанных нашли ветхие деньги на 100 миллионов рублей. Возбуждено дело по части 4 статьи 158 («Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Мурино полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который похитил у петербургского банка почти 30 миллионов рублей.