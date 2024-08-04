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18:17, 4 августа 2024Мир

Американским бездомным начали выдавать билеты для выезда из города

В Сан-Франциско стали бороться с бездомными, выдавая им билеты в один конец

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Власти города Сан-Франциско начали бороться с большим числом бездомных, выписывая им штрафы и выдавая бесплатные билеты на автобус в один конец. Об этом сообщает New York Times.

В июле губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, обязывающий местных чиновников убрать с улиц городов лагеря для бездомных. Однако в Сан-Франциско проблема с бездомными носит хронический характер: на протяжении многих лет бродяги стекались в этот американский город из-за теплого климата и мягкой политики местных властей. После издания указа было предпринято несколько безуспешных попыток переселить бездомных с улиц и тротуаров в приюты. Палатки исчезали с улиц лишь ненадолго, бродяги в течение суток возвращались на прежние места.

После этого мэр города Лондон Брид решила подойти к проблеме более радикально. Она издала указ, согласно которому теперь запрещено оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того издано поручение штрафовать граждан, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в зонах для пешеходов. Бездомных также будут поощрять уезжать из города — им предлагают бесплатные билеты на автобус для выезда из города.

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Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала Штаты фразой «находиться в этой стране невыносимо». Автор публикации отнесла к минусам Америки привычку местных жителей везде ездить на машинах. По ее словам, даже пешеходные дорожки оборудованы не на всех улицах. «Пешком ходят только самые отчаянные, психически больные, бездомные… Ну и мы вот с ними», — рассказала путешественница.

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      Антонина Черташ
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