Channel 12: Байден попросил Нетаньяху перестать нести чушь про перемирие

В ходе состоявшихся телефонных переговоров президент США Джо Байден попросил преьмер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «перестать нести чушь», когда речь зашла о перемирии. Об этом сообщает телеканал Channel 12.

«Хватит врать мне и нести чушь. Не принимайте президента США как что-то само собой разумеющееся», — приводит телеканал слова американского лидера.

Отмечается, что причиной подобной резкой реакции стало желание, чтобы премьер Израиля сдержал свое слово и готовности начать переговоры и завершить конфликт в Газе.

Ранее стало известно, что Байден провел с Нетаньяху «жесткий» телефонный разговор в связи с атакой на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Американский президент пообещал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить ответный удар Ирана, но после этого израильская сторона не должна двигаться к дальнейшей эскалации конфликта. Вместо этого Байден ожидает, что премьер Израиля «немедленно» начнет работать над достижением соглашения об освобождении заложников.