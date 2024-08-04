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09:30, 4 августа 2024Мир

Байден попросил Нетаньяху перестать нести чушь

Channel 12: Байден попросил Нетаньяху перестать нести чушь про перемирие

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP / Globallookpress.com

В ходе состоявшихся телефонных переговоров президент США Джо Байден попросил преьмер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «перестать нести чушь», когда речь зашла о перемирии. Об этом сообщает телеканал Channel 12.

«Хватит врать мне и нести чушь. Не принимайте президента США как что-то само собой разумеющееся», — приводит телеканал слова американского лидера.

Отмечается, что причиной подобной резкой реакции стало желание, чтобы премьер Израиля сдержал свое слово и готовности начать переговоры и завершить конфликт в Газе.

Ранее стало известно, что Байден провел с Нетаньяху «жесткий» телефонный разговор в связи с атакой на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Американский президент пообещал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить ответный удар Ирана, но после этого израильская сторона не должна двигаться к дальнейшей эскалации конфликта. Вместо этого Байден ожидает, что премьер Израиля «немедленно» начнет работать над достижением соглашения об освобождении заложников.

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      Максим Габриелян
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